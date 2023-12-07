Soğuklarda yorgunluk derdine 10 asırlık reçete! Stres ve uykusuzluğa İbni Sina formülü: "En az 6 kilo olması lazım"

İslam'ın Altın Çağı'nda önemli bir figür olan İbn-i Sina'nın, modern dünyanın yaygın sorunlarından biri olan uykusuzluk, depresyon, stres ve yorgunluğa karşı 1000 yıllık bir çözüm sunması dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıkıyor. İbn-i Sina'nın tıp ve felsefe alanındaki derin bilgisi, günümüzde hala geçerliliğini koruyan etkili tedavilerin temelini atmıştır. İşte uykusuzluk sorunu çekenler için İbn-i Sina'nın bu eski reçetesi...

Uyku ve Sağlığın Sırları