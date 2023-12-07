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Soğuklarda yorgunluk derdine 10 asırlık reçete! Stres ve uykusuzluğa İbni Sina formülü: "En az 6 kilo olması lazım"

SAĞLIK ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.12.2023 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023
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Soğuklarda yorgunluk derdine 10 asırlık reçete! Stres ve uykusuzluğa İbni Sina formülü: En az 6 kilo olması lazım

Özellikle yoğun iş temposu veya okul hayatının getirdiği stres nedeniyle yeterli uyku almakta zorlanan birçok kişi için, İbn-i Sina'nın öğretilerinden ilham alan bir tedavi önerisi bulunmaktadır. İbn-i Sina, tıp ve felsefe alanında birçok eser kaleme almış bir bilim insanı olarak, uykusuzluk sorunlarına karşı doğal çözümler sunmuştur. Eğer herhangi bir sağlık sorunuyla karşılaşmadıysanız ve sık sık yetersiz uyku çekiyorsanız, İbn-i Sina'nın öğretilerine kulak vermek bu sorunu kökten çözebilir.

İslam'ın Altın Çağı'nda önemli bir figür olan İbn-i Sina'nın, modern dünyanın yaygın sorunlarından biri olan uykusuzluk, depresyon, stres ve yorgunluğa karşı 1000 yıllık bir çözüm sunması dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıkıyor. İbn-i Sina'nın tıp ve felsefe alanındaki derin bilgisi, günümüzde hala geçerliliğini koruyan etkili tedavilerin temelini atmıştır. İşte uykusuzluk sorunu çekenler için İbn-i Sina'nın bu eski reçetesi...

Uyku ve Sağlığın Sırları

Uyku, vücudun yenilenme sürecinin kilit bir parçasıdır. İbn-i Sina, bu önemli saatlerde en derin uyku moduna geçmenin gerekliliğini vurgulayarak, 1000 yıl önceki öğretileri günümüzde hala bilim insanları tarafından araştırılmaktadır.

İslam dünyasının büyük alimi, köy hayatındaki sağlıklı yaşamın sırlarını içeren şifa kitaplarında, özellikle kış aylarında kullanılan ağır yorganların önemine dikkat çekmiştir.

Melatonin Hormonunu Tetikleyen Ağır Yorganlar

İbn-i Sina'ya göre, en derin uykular ağır yorgan altında yaşanırken, ince yapılı yorganlar veya pikeler vücudun yeterince ısınmasını engeller ve melatonin hormonunun etkisini azaltır. Bu noktada, İbn-i Sina'nın vurguladığı gibi, ağır yorganların en az 6 kilo olması gerektiği belirtilmiştir.

Bilimsel araştırmalar, vücut sıcaklığının artmasının derin uykuya geçişi teşvik ettiğini, uyku kalitesini artırdığını ve kemik ile kasları gevşeterek kronik ağrıları azalttığını doğrulamıştır.

Sağlıklı Uyku, Zinde Zihin

Uykusunda sıkça uyanan kişilerin yaşadığı sorunların, yeterli ısının sağlanamamasından kaynaklandığını belirten İbn-i Sina, ağır yorganın sadece fiziksel sağlık üzerinde değil, aynı zamanda ruhsal hastalıkların hafifletilmesinde de faydalı olabileceğini ifade etmiştir.

Depresyon, stres ve yorgunluğun şiddetini azaltarak ruhsal güven ve rahatlama sağlayan ağır yorganlar, İbn-i Sina'nın öğretileriyle günümüzde de sağlıklı bir uyku için tercih edilmeye devam etmektedir.

Modern Dünyada İbn-i Sina'nın Mirası

İbn-i Sina'nın bin yıl önceki öğretileri, günümüzdeki bilimsel araştırmalarla desteklenerek hala geçerliliğini korumaktadır. Sağlıklı bir yaşam için kaliteli uyku, bu büyük alimin öğretileriyle modern dünyada da önemini sürdürmektedir.

NOT: Akciğer hastalığı olanlar için ise ağır yorgan uykun değildir. Çünkü yeterli miktarda vücutlarında oksijen olmadığından hareket etme noktaları azalır. Bu da hastalıklarını tetilker.

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