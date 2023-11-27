İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları asil - yedek isim listesi 2023! Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı 216 engelli işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı! Sağlık Bakanlığı, temizlik görevlisi pozisyonunda istihdam etmek üzere 216 engelli personel alımı yapacak. Başvuruların tamamlanması sonrası gözler kura sonuçlarına çevrildi. İşte, Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?