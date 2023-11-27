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İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları asil - yedek isim listesi 2023! Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?

SAĞLIK ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.11.2023 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023
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İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları asil - yedek isim listesi 2023! Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 216 engelli sürekli işçi alımı başvuruları, 1-6 Kasım 2023 tarihleri arasında tamamlanarak büyük bir ilgiyle karşılandı. Temizlik kadrosunda istihdam edilecek engelli personellerin belirleneceği bu alım için yapılan başvurular, İŞKUR üzerinden online olarak alındı. Başvuruların tamamlanmasının ardından şimdi gözler, kura tarihine çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları açıklandı mı son dakika? İşte haberin detayları...

Sağlık Bakanlığı 216 engelli işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı! Sağlık Bakanlığı, temizlik görevlisi pozisyonunda istihdam etmek üzere 216 engelli personel alımı yapacak. Başvuruların tamamlanması sonrası gözler kura sonuçlarına çevrildi. İşte, Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI ENGELLİ PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 216 engelli personel alımı için kura çekilişi 28 Kasım Salı günü Ankara'da gerçekleştirilecek. Kura çekimi saat 09:00'da başlayacak.

Kura çekiminin ardından asil ve yedek listenin https://yhgm.saglik.gov.tr adresi üzerinden adaylara duyurulması bekleniyor.

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BAŞVURULAR TAMAMLANDI!

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında "temizlik görevlisi" olarak istihdam edilmek üzere 216 engelli sürekli işçi alımı yapılacak.

Söz konusu pozisyon için başvurular, 01 - 06 Kasım 2023 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden tamamlandı.

Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ndeki adresleri dikkate alındı. Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yerine başvuru yapabildi.

İŞÇİ ALIMI YAPILACAK İLLER LİSTESİ

Sağlık Bakanlığı 216 engelli personel alımı kapsamında İstanbul 130, Denizli 1, Ardahan 1, Çanakkale 9, Kastamonu 4, Kilis 5, Mardin 7, Samsun 8, Sivas 1, Bilecek 1, Burdur 4, Erzurum 6, Gümüşhane 3, Hakkari 1, Hatay 8, Kars 3, Kırklareli 1, Kütahya 2, Malatya 9, Muğla 4, Sakarya 7, ve Sinop 1 engelli işçi alımı yapılacak.

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