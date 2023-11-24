24 Kasım 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Sağlık Haberleri Prof. Dr. Canan Karatay uyardı! Balıkları yemeden önce suyun içine atın test edin: Zehre dönüşebilir…

Prof. Dr. Canan Karatay uyardı! Balıkları yemeden önce suyun içine atın test edin: Zehre dönüşebilir…

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 24.11.2023 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023
ABONE OL
Prof. Dr. Canan Karatay uyardı! Balıkları yemeden önce suyun içine atın test edin: Zehre dönüşebilir…

Prof. Dr. Canan Karatay kış aylarının vazgeçilmez besin kaynaklarının başında gelen balık için önemli uyarıda bulundu. Vitamin ve sağlık deposu olan balık çeşitlerinin zehre dönüşmemesi için bazı pratik yöntemlerle yemeden önce kontrol edilmesi gerektiğini açıkladı. İşte Karatay hoca tarafından açıklanan o pratik yöntemler….

Balık tüketiminin insan vücuduna olan faydaları saymakla bitmiyor. Özellikle taze balık besin değeri ve vitamin deposu olması nedeni vücuda büyük etkisi bulunuyor. Prof. Dr. Canan Karatay ise balık tüketecek vatandaşlar için önemli uyarılarda bulundu. Vücuda büyük faydası olan balık taze olmadığında yiyenler için zehre dönüşebiliyor. Peki balığın taze olduğunu nasıl anlarız? Karatay hoca anlayabilmemiz için pratik bilgiler paylaştı. İşte o merak edilen bilgiler…

TAZE BALIK NASIL ANLAŞILIR?

Kış aylarının vazgeçilmez besin kaynaklarının başında gelen balık çeşitlerinin taze olup olmadığını anlayabileceğiniz pratik yöntemler bulunuyor. İşte Prof. Dr. Canan Karatay hoca tarafından öneriler ve taze balığı anlamanın yöntemleri;

Prof. Dr. Canan Karatay hoca; balığın taze olup olmadığını anlamamız için derin bir kaba su doldurup içine koyun Balık taze ise suyun dibine çökecektir. Eğer balık bir süre sonra suyun yüzeyine çıkar ve ağzı açılırsa balık bayan demektir.

Ayrıca balığın taze olduğunu anlayabilmek için gözlerinin canlı ve saydam olması gerekiyor.

Taze balığın canlı bakması ve ve göz bebeklerinin dışa dönük bulunması gerekiyor.

Taze balığın karın bölgesine dikkat edin. Şişkin olması balığın bayat olduğuna işaret ediyor.

Balığın taze olduğunu gösteren bir diğer etmen ise solungaçlarının kırmızı ve nemli olması gerekiyor.

Balığın etinin rengi de taze olup olmadığını gösteriyor. Eğer balığın rengi koyu ise balığın bayat olduğunun göstergesidir.

Balığın kokusuna dikkat edin! Taze balıkta deniz kokusu bulunurken bayat balıkta amonyak kokusuna benzen bir koku bulunuyor.

Balığı almadan önce etine parmağınızla bastırın. Balığın üzerinde parmak iziniz kalıyorsa balık etinde yumuşamalar görülüyorsa balık bayatlamış demektir. Zira taze balığın eti sert oluyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA