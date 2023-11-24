Prof. Dr. Canan Karatay uyardı! Balıkları yemeden önce suyun içine atın test edin: Zehre dönüşebilir…

Balık tüketiminin insan vücuduna olan faydaları saymakla bitmiyor. Özellikle taze balık besin değeri ve vitamin deposu olması nedeni vücuda büyük etkisi bulunuyor. Prof. Dr. Canan Karatay ise balık tüketecek vatandaşlar için önemli uyarılarda bulundu. Vücuda büyük faydası olan balık taze olmadığında yiyenler için zehre dönüşebiliyor. Peki balığın taze olduğunu nasıl anlarız? Karatay hoca anlayabilmemiz için pratik bilgiler paylaştı. İşte o merak edilen bilgiler…

TAZE BALIK NASIL ANLAŞILIR?