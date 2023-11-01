Instagram çöktü mü? 1 Kasım Instagram’da sorun mu var, akış yenileme problemi ne zaman düzelecek? Anlık hata raporu son dakika...

Instagram akış yenilenemedi sorunu kullanıcıların yer yer karşısına çıkabilen bir hata mesajı. Bu hata mesajını almaya başladıysanız bunun iki sebebi vardır: Ya internet bağlantınız sorunludur, yani internete erişiminizde sıkıntı vardır. Ya da Instagram'ın bizzat kendisinden kaynaklanan bir teknik sorun söz konusudur.