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Medicana Hastaneleri'nin ardındaki başarı hikayesini Dr. Hüseyin Bozkurt paylaştı

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 05.10.2023
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Medicana Hastaneleri’nin ardındaki başarı hikayesini Dr. Hüseyin Bozkurt paylaştı

30 yılı aşkın tecrübesiyle ve Türkiye’nin yedi iline sağlık hizmeti sunan Medicana Sağlık Grubu, 15’inci hastanesi Medicana Ataköy’ü hizmete açmasının ardından yeni yatırımları için de gün sayıyor.

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