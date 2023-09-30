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YAĞ YAKICI YOĞURT TARİFİ! Uykuda bile kilo verdiriyor! Her akşam 1,5 çay kaşığı...

SAĞLIK ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.09.2023
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YAĞ YAKICI YOĞURT TARİFİ! Uykuda bile kilo verdiriyor! Her akşam 1,5 çay kaşığı...

Kilo vermek, birçoğumuz için zorlu bir mücadele gibi görünebilir, ancak doğru beslenme alışkanlıklarıyla ve bazı doğal desteklerle bu süreci kolaylaştırmak mümkün. Son araştırmalar, kilo vermeyi hızlandırmaya yardımcı olan bazı şifalı tohumların varlığını ortaya koyuyor. İşte, yağ yakıcı yoğurt karışımı..

Hızlı yağ yakımından bağışıklık sistemi desteklemeye kadar birçok sağlık faydası sunan çörek otu, sofralarımızda daha fazla yer bulmayı hak ediyor. İşte uykuda bile zayıflatan yoğurt tarifi...

YAĞ YAKICI YOĞURT TARİFİ!

1 yemek kaşığı yağsız yoğurda 1 çay kaşığı çekilmiş çörek otu, 1 çay kaşığı kadar da zencefil koyup karıştırarak kürünüzü hazırlarsanız yemekten 30 dakika önce tüketilmelidir.

Çörek otunun direkt olarak kendisini veya yağını kahvaltı yapmadan, öğle ve akşam yemeklerinden önce bir çay kaşığı miktarında ister yoğurt ister su ile tüketerek diyet uygulayabilirsiniz.

Sağlıklı bir şekilde zayıflamak istiyorsanız öğün arasında yoğurt tüketimine mutlaka yer vermelisiniz.

Günlük 2 veya 3 kase tüketebileceğiniz yoğurda çörek otu ilave ederek iştahınızı kapatıp çok yemek yeme isteğinizi önleyebilirsiniz. Yemek öncesi tüketilen çörek otu, doyma hissi vererek diyete yardımcı olur.

Kolay sindirilebilmesi için aç karna alındığı zaman mide asidi ile temas halinde yoğurtla veya sütle tüketilebilir. Havanda ezip toz haline getirdiğiniz çörek otunu yoğurtla karıştırıp diyetteki mucizevi etkisinden yararlanabilirsiniz.

METABOLİZMA HIZLANDIRICI TARİF!

MALZEMELER:

3-4 yemek kaşığı yoğurt
1 avuç semizotu
2 yemek kaşığı yulaf ezmesi
3 adet tam ceviz
1 tatlı kaşığı keten tohumu
1 tatlı kaşığı çörek otu

HAZIRLANIŞI:

Semizotunu güzelce doğradıktan sonra cevizleri büyük parçalara ayırın. Daha sonra bütün malzemeleri güzelce karıştırıp afiyetle tüketin.

ÇÖREK OTU FAYDALARI

Çörek otu faydaları saymakla bitmez. Çörek otu faydaları arasından öne çıkanları sizler için sıraladık;

Çörek otunun öksürüğü kesme özelliği vardır.

Hücreleri yenileyen çörek otu yaraları hızla iyileştirir.

Mide dostu olan çörek otu hazmın kolaylaşmasına destek verir.

Regl döneminde oluşan ağrıları ve çeşitli sorunları hafifletir.

Erken menopozu engeller ve kadınlık hormonunu güçlendirir.

Romatizma hastalıklarını iyileştirir.

Böbrekleri temizleyen çörek otunun idrar söktürücü özelliği vardır.

Baş ağrısı ve migren rahatsızlıklarına iyi gelir.

Gribal enfeksiyonlarla savaşır ve bağışıklığı kuvvetlendirir.

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