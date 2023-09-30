YAĞ YAKICI YOĞURT TARİFİ! Uykuda bile kilo verdiriyor! Her akşam 1,5 çay kaşığı...

Çörek otunun direkt olarak kendisini veya yağını kahvaltı yapmadan, öğle ve akşam yemeklerinden önce bir çay kaşığı miktarında ister yoğurt ister su ile tüketerek diyet uygulayabilirsiniz.

Sağlıklı bir şekilde zayıflamak istiyorsanız öğün arasında yoğurt tüketimine mutlaka yer vermelisiniz.