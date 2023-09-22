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Türk mutfağının vazgeçilmezi! Ustasından esnaf lokantası usulü mercimek çorbası tarifi...

SAĞLIK ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.09.2023
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Türk mutfağının vazgeçilmezi! Ustasından esnaf lokantası usulü mercimek çorbası tarifi...

Esnaf lokantalarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan mercimek çorbası, yılların ustaları tarafından özel bir dokunuşla hazırlanıyor. 32 yıllık bir ustadan gelen geleneksel mercimek çorbası tarifini sizler için araştırdık. İşte tam kıvamında enfes bir esnaf lokantası usulü mercimek çorbası yapılışı!

Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri olan mercimek çorbası, lokantalarda tattığınızda ayrı bir lezzete sahiptir. Bu çorbanın evde yapılan versiyonları ise bazen o özel tadı yakalamada zorlanabilir. İşte, esnaf lokantalarının ustalarından öğrenilen ve sırrını paylaştığı kusursuz lokanta usulü mercimek çorbası tarifi...

LOKANTA USULÜ MERCİMEK ÇORBASI İÇİN MALZEMELER

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 tatlı kaşığı tuz

6 su bardağı su

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı un

Yarım limon

1 çay kaşığı pul biber

Yapılışı:

Mercimeği iyice yıkayın ve bir süzgece alarak suyunu süzün.

Büyük bir tencereye tereyağı veya margarini ekleyin ve eritin. Küçük doğranmış soğanı tencereye ekleyip pembeleşene kadar kavurun.

Soğanın üzerine unu ekleyin ve un hafifçe renk alana kadar karıştırarak kavurun.

Domates salçası ve biber salçasını ekleyip karıştırın ve birkaç dakika daha kavurun.

Yıkanmış mercimekleri tencereye ekleyin ve tüm malzemeleri birkaç dakika karıştırarak kavurun.

Sıcak suyu ekleyin ve karışımı kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra ateşi kısın ve mercimekler iyice yumuşayana kadar pişirin (yaklaşık 20-25 dakika).

Çorba piştikten sonra blender veya el blendırı kullanarak püre haline getirin. İsteğinize bağlı olarak pürüzsüz veya biraz taneli bırakabilirsiniz.

Püre haline getirilmiş çorbayı tekrar tencereye alın, sütü ekleyin ve karıştırın.

Tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın ve çorbayı bir taşım daha kaynatın.

Servis yapmadan önce üzerine pul biber serpebilir ve limon dilimleri ile taze nane yaprakları ekleyebilirsiniz.

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