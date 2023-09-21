Doğada kendiliğinden yetişiyor! Yüzyıllar önce keşfedildi! Meğer en güçlü mikrop öldürücüymüş...

KENDİLİĞİNDEN YETİŞİYOR!

Kuzukulağı, bilim literatüründe Rumex acetosella olarak adlandırılan kırmızı gövdeli bir bitki türüdür. Bu doğal bitkinin, sağlık açısından bir dizi fayda sunan özellikleri bulunmaktadır.

Halk arasında ekşimlik, oğlak kulağı ve ebemekşisi olarak da isimleri vardır. Türkiye'de en fazla yetiştiriciliği Tokat'ta yapılırken Dünya da ise Avrupa ülkelerinde sera yöntemiyle yetiştirilir.

Ancak kuzukulağı kendiliğinden sulak alanlarda yetişen bir bitkidir. Sonbaharda tam olgunlaşan bu bitki kış ayları boyunca pazar tezgahlarında bulunabilir.