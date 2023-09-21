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Doğada kendiliğinden yetişiyor! Yüzyıllar önce keşfedildi! Meğer en güçlü mikrop öldürücüymüş...

SAĞLIK ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.09.2023 Güncelleme Tarihi: 21.09.2023
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Doğada kendiliğinden yetişiyor! Yüzyıllar önce keşfedildi! Meğer en güçlü mikrop öldürücüymüş...

Doğanın mucizevi ilacı! En Güçlü mikrop öldürücülerden biri olarak keşfedildi. Son dönemde büyük bir ilgi gören bu bitki, doğadaki benzersiz özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Yüzyıllardır kendiliğinden yetişen ve geleneksel tıpta doğal ilaç yapımında kullanılan besin, bilim insanları tarafından doğadaki en güçlü mikrop öldürücülerden biri olarak tanımlandı.

Alternatif tıpta yaygın olarak kullanılanıyor! Mikrop öldürücü özelliği ile biliniyor! Doğadan gelen bu iyileştirici bitki, vücudu beslemek ve sağlığı desteklemek için güvenilir bir kaynak. Yapraklarında yüksek miktarda potasyum barındıran kuzukulağı, ayrıca okzalat, oksalik asit, tanen, antrakinon, reçine ve şeker içeriyor. İşte, faydaları...

KENDİLİĞİNDEN YETİŞİYOR!

Kuzukulağı, bilim literatüründe Rumex acetosella olarak adlandırılan kırmızı gövdeli bir bitki türüdür. Bu doğal bitkinin, sağlık açısından bir dizi fayda sunan özellikleri bulunmaktadır.

Halk arasında ekşimlik, oğlak kulağı ve ebemekşisi olarak da isimleri vardır. Türkiye'de en fazla yetiştiriciliği Tokat'ta yapılırken Dünya da ise Avrupa ülkelerinde sera yöntemiyle yetiştirilir.

Ancak kuzukulağı kendiliğinden sulak alanlarda yetişen bir bitkidir. Sonbaharda tam olgunlaşan bu bitki kış ayları boyunca pazar tezgahlarında bulunabilir.

MİKROPLARI ÖLDÜRÜYOR!

Eski çağlardan beridir cilt hastalıklarında sıklıkla kullanılan kuzukulağı özellikle sedef hastalığı, egzama ve çıbanlara birebir fayda sağlar. İçerdiği asidik özellikle cilt yüzeyindeki deforme olmuş hücreleri yeniler.

Güçlü bir mikrop öldürücü etkisi vardır. Yapılan son araştırmalarda bitkinin anne sütünü artırıcı etkisinin olduğu saptanmıştır. Karabuğday ailesine ait kuzukulağı nemli topraklarda kolayca yetişir. Çiğ olarak tüketilebilir.

ÇAYI İSE CİLT YENİLEME ÖZELLİĞİNE SAHİP!

Alternatif tıpta kuzukulağı suyu özellikle cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Bir demet kuzukulağı iyice yıkandıktan sonra bir litre su eklenerek kaynatılır. Yarım saate kadar kaynayan su süzülür.

Yumuşamış olan lapa kuzukulağını kurumuş topuk ya da dirseğe koyup üzerini streçleyip yarım saat beklerseniz. Bu bölgenin yenilenmesine yardımcı olur.

Ayrıca bu su egzama gibi rahatsızlıklara sürüldüğünde deforme olan bölgeyi yeniler. kuzukulağı kurutulup kaynatılıp çay elde edilir. Bu çay güçlü bir idrar söktürücüdür. Sindirimi düzenler ve safranın fonksiyonlarını yeniler.

KUZUKULAĞI FAYDALARI

- Yüksek lifli olması sebebiyle bağırsakların daha iyi ve daha verimli çalışmasını sağlar.

- Çiğ olarak tüketildiği zaman kan şekerini düşürür.

- Ateş düşürücü etkiye sahiptir.

- Kurutulmuş köklerinden yapılan çay idrar söktürücü özelliğe sahiptir.

- İçerisindeki A vitamini sayesinde göz sağlığını destekler

- Belirli kanser hücrelerin büyümesini ve yayılmasının engelleyebilir.

- Kansızlığı önler.

- Taze yapraklarından hazırlanan karışım egzama gibi deri hastalıkları ve yanık durumları üzerinde olumlu yönde etkilidir.

- İçerisindeki magnezyum ile kemikleri güçlendirir.

- Cilt lekeleri üzerinde etkilidir.

- Diş ve ağız sağlığı yönünden büyük yarar sağlar.

- Kuzukulağı tohumları anne sütünü arttırmaya destek olur.

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