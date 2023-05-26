Hızlı kilo vermek isteyenler denesin! Feridun Kunak'tan yağ yakıcı sirke tarifi! Karındaki yağları parçalıyor! İşte malzemeler...
Hızlı kilo vermek isteyenler bu tarifi denesin! Şifa deposu olarak bilinen elma sirkesi, son zamanlarda zayıflamak isteyenlerin tükettiği bir besin kaynağı. Sağlıklı beslenme tarifleriyle sık sık gündeme gelen Op. Dr. Feridun Kunak'ın kilo verdiren sirke tarifi ise merak konusu oldu. Evde malzemelerle kolaylıkla hazırlanan bu karışım yağ yakarak fazla kilolarından kurtulmak isteyenler için birebir...
Göbek yağlarını parçalayan mucizevi sirke tarifi! Op. Dr. Feridun Kunak'ın önerdiği karışım kilo vermek isteyenlere birebir. Antioksidan bakımından oldukça zengin olan elma sirkesi, tam bir şifa deposu. Çeşitli hastalıklar üzerinde etkili olan, bağışıklığı güçlendiren sirke, son zamanlarda zayıflamak isteyenlerin gözdesi. İşte, vücutta detoks etkisi yaratan tarif...
GÖBEKTE BİRİKEN YAĞLARI PARÇALIYOR!
Feridun Kunak, hızlı kilo alanlar için bir sirke tarifi hazırladı. İşte her evde bulunan malzemelerle hazırlanan yağ yakan karışım...
YAĞ YAKAN SİRKE TARİFİ MALZEMELER
* 5 litrelik kavanoz
* 5 adet soyulmuş portakal
* 2 adet soyulmuş limon
* 2 bardak haşlanmış nohut
* 3 adet kabuk tarçın
* 1 çorba kaşığı kaya tuzu
* Yarım bardak maya sirke
* Alabildiğince su
YAĞ YAKAN SİRKE TARİFİ YAPILIŞI
* Evdeki malzemelerle rahatlıkla yapabileceğiniz bu tarif için öncelikle portakalları soyun ve ortadan ikiye bölün. Üst kısmını da kestikten sonra portakalları hafif sıkarak kavanozun içine yerleştirin.
* 2 adet limonu da aynı şekilde hafiften suyunu sıkarak kavanozun içine koyun.
* Ayrı bir yerde nohutları haşlayın. Haşladığınız nohutları da kavanozun içine yerleştirin.
* Daha sonra 3 adet çubuk tarçın ekleyin.
* 1 çorba kaşığı kadar kaya tuzu koyun.
* Ardından yarım bardakta olmazsa olmaz maya sirke koyun.
* Bütün malzemeleri koyduktan sonra üstünü su ile tamamlamanız gerekiyor.
* Üstüne 4 litre kadar su ile doldurun.
* Son olarak ağzını temiz bir bez ile kapatıp çevresine lastik koyun. Fermantasyon olabilmesi için mutlaka lastik koymanız gerekiyor.
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