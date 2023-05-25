Feridun Kunak’tan yağ yakıcı sirke tarifi! Hızlı kilo vermek isteyenler denesin! Karındaki yağları parçalıyor! İşte malzemeler...

YAĞ YAKAN SİRKE TARİFİ YAPILIŞI

* Evdeki malzemelerle rahatlıkla yapabileceğiniz bu tarif için öncelikle portakalları soyun ve ortadan ikiye bölün. Üst kısmını da kestikten sonra portakalları hafif sıkarak kavanozun içine yerleştirin.

* 2 adet limonu da aynı şekilde hafiften suyunu sıkarak kavanozun içine koyun.

* Ayrı bir yerde nohutları haşlayın. Haşladığınız nohutları da kavanozun içine yerleştirin.

* Daha sonra 3 adet çubuk tarçın ekleyin.

* 1 çorba kaşığı kadar kaya tuzu koyun.