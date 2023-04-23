Bu besin bayramda kilo almayı önlüyor! Canan Karatay 'Mutlaka tüketin' diyerek uyardı! Özellikle kahvaltıda...
Beslenme uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Ramazan Bayramı'na girilmesiyle birlikte yine gündem oldu. Beslenme önerileriyle dikkat çeken Karatay, bayramı kilo almadan geçirmek isteyenlere, bu besini mutlaka tüketin diyerek öneride bulundu. Tok tutma özelliği sayesinde sağlıksız yiyeceklerin tüketilmesini önleyen besini açıkladı. İşte, bayram kahvaltılarınızda mutlaka bulundurmanız gereken o besin...
Sağlıklı beslenme öneriyle dikkat çeken Prof. Dr. Canan Karatay, bayramda kilo almamak içi bazı tavsiyeler verdi. Ezber bozan açıklamalarıyla gündem olan Karatay, özellikle kahvaltıda tüketmemiz gereken besini açıkladı. Uzun süre tok tuttuğunu söyleyen Canan Karatay, sofranızdan eksik etmeyin diyerek uyardı. İşte, o besin...
İşte, Canan Karatay'ın öve öve bitiremediği o besin...
BAYRAM KAHVALTINIZDA MUTLAKA TÜKETİN...
Haşlanmış yumurtanın yüksek oranda vücuda enerji sağladığını hatırlatan Canan Karatay, en az iki tane az haşlanmış olarak tüketilmesi gerektiği konusunda bir kez daha uyarıda bulundu.
YUMURTANIN FAYDALARI
Yumurta tüketmek bedeni rahatsızlıklara karşı daha dirençli tutar. Yumurtanın sağladığı diğer faydaları şu şekilde;
*İçeriğinde bulunan amino asit ile bedeni beslemektedir.
*Yumurta içeriğinde birden fazla vitamin ve mineral barındırır.
*İyi kolesterolü arttırır, kalp sağlığını korur.
*Belli bir oranda yumurta tüketmek bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.
*Kas ve kemiklerin gelişimini sağlar.
*Göz sağlığı korunur.
*Hafızayı güçlendirir.
*Beyin sağlığı için oldukça faydalıdır.
*Bedenin demir oranını yükseltir.
*Bedenin protein gereksinimini karşılar.
*Çocukları enfeksiyonlardan korur.
*Obezite riskini azaltmaktadır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MSÜ 2023 sonuçları ne zaman, kaç gün sonra açıklanacak? MSÜ sonuçları sorgulama ekranı!
- Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olur? ASAL sorgulama...
- 22 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺
- Doğal gaz bu ay mı ücretsiz, bedava olacak? 1 ay ücretsiz doğalgaz ne zaman başlayacak?
- İhtiyaç sahibi ailelere maaş desteği! Her ay kesintisiz verilecek! Ödemeler listeden öğreniliyor! Hemen e-Devlet'ten başvurun!
- Rıza Kayaalp kimdir? Milli Güreşçi Rıza Kayaalp kaç yaşında, nereli? Kazandığı madalyalar...
- En güzel RESİMLİ, anlamlı, kısa, uzun '23 Nisan Kutlu Olsun' MESAJLARI! Türk Bayraklı yeni 23 Nisan kutlama sözleri!
- Öğrencilere 1.000 TL bayram harçlığı ne zaman verilecek, ödeme tarihleri açıklandı mı? 1.000 TL bayram ikramiyesi başvurusu nereden yapılır?
- Kurtlar Vadisi'nde gerçek, yıllar sonra ortaya çıktı! Kimsenin aklına gelmez! Meğer Elif rolü ilk o isme gitmiş...
- Üniversitelilere 10 GB ÜCRETSİZ İNTERNET ne zaman verilecek? Vergisiz cep telefonu ve bilgisayar indirimi ne zaman uygulanacak?
- Aile ve Gençlik Bankası nedir, ne zaman kurulacak 2023? Yeni evleneceklere kredi desteği, ev hanımlarına...
- Magnezyum hangi yiyeceklerde var? Magnezyum nedir, eksikliği nasıl giderilir? Özellikle bu 3 besinde...