Canan Karatay ’Mutlaka tüketin’ diyerek uyardı! Bu besin bayramda kilo almayı önlüyor! Özellikle kahvaltıda...

İşte, Canan Karatay'ın öve öve bitiremediği o besin...

BAYRAM KAHVALTINIZDA MUTLAKA TÜKETİN...

Haşlanmış yumurtanın yüksek oranda vücuda enerji sağladığını hatırlatan Canan Karatay, en az iki tane az haşlanmış olarak tüketilmesi gerektiği konusunda bir kez daha uyarıda bulundu.