Canan Karatay 'Mutlaka tüketin' diyerek uyardı! Bu besin bayramda kilo almayı önlüyor! Özellikle kahvaltıda...
Sağlıklı beslenme öneriyle dikkat çeken Prof. Dr. Canan Karatay, bayramda kilo almamak içi bazı tavsiyeler verdi. Ezber bozan açıklamalarıyla gündem olan Karatay, özellikle kahvaltıda tüketmemiz gereken besini açıkladı. Uzun süre tok tuttuğunu söyleyen Canan Karatay, sofranızdan eksik etmeyin diyerek uyardı. İşte, o besin...
Beslenme uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Ramazan Bayramı'na girilmesiyle birlikte yine gündem oldu. Beslenme önerileriyle dikkat çeken Karatay, bayramı kilo almadan geçirmek isteyenlere, bu besini mutlaka tüketin diyerek öneride bulundu. Tok tutma özelliği sayesinde sağlıksız yiyeceklerin tüketilmesini önleyen besini açıkladı. İşte, bayram kahvaltılarınızda mutlaka bulundurmanız gereken o besin...
İşte, Canan Karatay'ın öve öve bitiremediği o besin...
BAYRAM KAHVALTINIZDA MUTLAKA TÜKETİN...
Haşlanmış yumurtanın yüksek oranda vücuda enerji sağladığını hatırlatan Canan Karatay, en az iki tane az haşlanmış olarak tüketilmesi gerektiği konusunda bir kez daha uyarıda bulundu.
YUMURTANIN FAYDALARI
Yumurta tüketmek bedeni rahatsızlıklara karşı daha dirençli tutar. Yumurtanın sağladığı diğer faydaları şu şekilde;
*İçeriğinde bulunan amino asit ile bedeni beslemektedir.
*Yumurta içeriğinde birden fazla vitamin ve mineral barındırır.
*İyi kolesterolü arttırır, kalp sağlığını korur.
*Belli bir oranda yumurta tüketmek bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.
*Kas ve kemiklerin gelişimini sağlar.
*Göz sağlığı korunur.
*Hafızayı güçlendirir.
*Beyin sağlığı için oldukça faydalıdır.
*Bedenin demir oranını yükseltir.
*Bedenin protein gereksinimini karşılar.
*Çocukları enfeksiyonlardan korur.
*Obezite riskini azaltmaktadır.
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- Canan Karatay 'Mutlaka tüketin' diyerek uyardı! Bu besin bayramda kilo almayı önlüyor! Özellikle kahvaltıda...
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