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İnternational Clinics’e dünyanın dört bir yanından yoğun talepler devam ediyor

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 19.04.2023 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023
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İnternational Clinics’e dünyanın dört bir yanından yoğun talepler devam ediyor

International Clinics Kurucu Ortakları Feras Mollamusa, Dr. Halil İbrahim Gökçek ve Muhammed Mollamusa uzun zamandır başarılarıyla gündemden düşmüyor. Her yıl dünyanın birçok ülkesinden gelen misafirlerini ağırlayan başarılı şirket Avrupa ülkelerinin yakın markajında.

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