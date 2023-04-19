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Hamile kalamayanlara bitkisel destek ürünü: Natavitas

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 19.04.2023
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Hamile kalamayanlara bitkisel destek ürünü: Natavitas

7 Zeytin 1 İncir ve Palmes Beauty markalarının kurucuları Esat Başaran, Murat Başaran ve Mert Yaşar Kayı, bebek sahibi olmak isteyen çiftler için bitkisel bir takviye ürünü piyasaya sürdü. 2 yıl süren araştırmalar sonucunda üretilen Natavitas’ın içeriğinde; incir, hurma, ıspanak ve ısırgan otu var.

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