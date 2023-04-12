Sahur sofralarınızdan eksik etmeyin! Canan Karatay ’Süper besin’ diyerek açıkladı! Günde 2 adet tüketirseniz...

SAHUR SOFRALARINIZDAN EKSİK ETMEYİN

Ramazan ayında oruç tutarken nasıl sağlıklı beslenilir konusuna da değinen Canan Karatay şunları söyledi: "Sahurda yumurta yemeli. Süper bir besindir. Omlet yapıldığında ya da tereyağına kırıldığında, menemen yapıldığında güçlü ve gerçek bir besindir.