Rakamların anlamı ortaya çıktı! Yumurta alırken bu 4 koda dikkat edin! Üzerinde 0,1,2,3 yazıyorsa...
Yumurta alırken dikkat! Yumurtanın üzerindeki kodların ne anlama geldiğini biliyor muydunuz? Yumurta özellikle gelişme çağındaki çocuklar ve spor yapan kişilerin vazgeçilmez besin kaynağı. Ancak yediğimiz yumurtanın ne kadar doğal olduğunu bilemiyoruz.Uzmanlar satın alırken bu 4 koda dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. İşte, yumurtanın üzerindeki rakamların özelliği...
Yumurtaların üzerindeki rakamların sırrı ortaya çıktı! Meğer herkes aynı hatayı yapıyor. Yumurta alırken özellikle dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunuyor.Bazıları köy yumurtası tüketecek imkanı bulabilirken şehirde yaşayanlar ise bu durumdan mahrum kalabiliyor. Peki, yumurtanın üzerinde yazan kodlar ne anlama geliyor? En sağlıklı yumurta hangisi? İşte, merak edilen detaylar...
YUMURTALARIN ÜZERİNDEKİ 4 KODA DİKKAT!
İçerdiği kaliteli ve yüksek proteinin yanı sıra amino asit ve vitaminler ile vücudu besleyen yumurta, iyi kolesterolü de yükseltiyor.Yumurtaların üzerinde bulunan 4 farklı kod ne kadar organik olduğunu gösteriyor. İşte, o rakamlar...
"0" Organik yumurta
Organik yumurta almak istiyorsanız yumurta üzerindeki kodun 0 ile başlaması gerekmektedir. TR ibaresi önünde "0" rakamını görürseniz o yumurtanın organik olduğunu anlayabilirsiniz. Bu kodun olduğu yumurtalar tavuğun hiçbir kimyasal içerikli ürün tüketmediği ve doğal bir şekilde beslendiğini gösterir.
"1" Gezen tavuk yumurtası
"1" kodlu yumurtalar en doğal yumurtalar sıralamasında ikinci sıradadır. Organik yumurta fiyatları yüksek olduğu için ona en yakın alınabilecek yumurta "1" kodlu yumurtalardır. Bu yumurtalar gezen tavuk yumurtasıdır.
"2" Kümes tavuğu yumurtası
2 numaralı koda sahip olan yumurtalar, kümeste yaşayan tavuklara ait yumurtalardır. Bu yumurtaları gelişim çağındaki çocukların ve rahatsızlığı bulunanların tüketmemesi tavsiye edilir.
"3" Kafes tavuğu yumurtası
Bu koda sahip yumurtalar endüstriyel üretim ile hızlı yumurta alınabilmesi için kafeste yetiştirilen tavuklardan alınan yumurtalardır. Mümkün oldukça bu koda sahip yumurtaların tüketilmemesi tavsiye edilmektedir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sigaraya son dakika zam geldi mi 2023? 10 Nisan sigara fiyatlarına zam var mı, olacak mı?
- AK PARTİ ANTALYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023 | 28. dönem Ak Parti Antalya milletvekili adayları kim oldu? 14 Mayıs seçimi...
- Ak Parti Konya milletvekili adayları listesi açıklandı 2023! 28. Dönem Ak Parti Konya milletvekilleri adayları açıklandı mı?
- AK Parti Kocaeli milletvekili adayları tam liste belli oldu! 28. Dönem AK Parti Kocaeli milletvekilleri kimler?
- AK PARTİ BURSA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023! 1. ve 2. Bölge 28. dönem Ak Parti Bursa milletvekili adayları kim oldu?
- AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023! 28. dönem AK Parti İzmir milletvekili adayları kimler oldu?
- AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 / 1. 2. 3. Bölge AK Parti İstanbul milletvekili aday kimler oldu? Aday isimleri tam liste
- AK PARTİ ANKARA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 | 28. Dönem AK Parti Ankara 1. 2. 3. bölge milletvekili adayları kimler? İşte tam isim listesi
- %36,36 zam kesinleşti! Ödemelere kallavi zam geldi! Yüzler güldü, hesaplara + 3.750 TL yatırılacak: Listede adınız var mı öğrenin!
- EYT'de prim gün sayısı güncellendi! 5000-7200 prim eşitliğiyle 5 yıl erken emeklilik! 4A ile 4B farkı tarih olacak! 1800 gün indirim...
- 0.69 FAİZLE UYGUN FİYATLI KONUT KREDİSİ | Orta gelirliye konut kredisi! 500.000- 750.000 TL'ye 15 yıl vadeli...Ziraat Bankası- Vakıfbank- Halkbank
- EYT Bağ-Kur prim gün sayısı eşitlendi mi? EYT Bağ-kur 7200 günden emeklilikte prim gün sayısı düştü mü? Kadın ve erkek...