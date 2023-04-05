Yumurta alırken bu 4 koda dikkat edin! Rakamların anlamı ortaya çıktı! Üzerinde 0,1,2,3 yazıyorsa...
Yumurtaların üzerindeki rakamların sırrı ortaya çıktı! Meğer herkes aynı hatayı yapıyor. Yumurta alırken özellikle dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunuyor.Bazıları köy yumurtası tüketecek imkanı bulabilirken şehirde yaşayanlar ise bu durumdan mahrum kalabiliyor. Peki, yumurtanın üzerinde yazan kodlar ne anlama geliyor? En sağlıklı yumurta hangisi? İşte, merak edilen detaylar...
Yumurta alırken dikkat! Yumurtanın üzerindeki kodların ne anlama geldiğini biliyor muydunuz? Yumurta özellikle gelişme çağındaki çocuklar ve spor yapan kişilerin vazgeçilmez besin kaynağı. Ancak yediğimiz yumurtanın ne kadar doğal olduğunu bilemiyoruz.Uzmanlar satın alırken bu 4 koda dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. İşte, yumurtanın üzerindeki rakamların özelliği...
YUMURTALARIN ÜZERİNDEKİ 4 KODA DİKKAT!
İçerdiği kaliteli ve yüksek proteinin yanı sıra amino asit ve vitaminler ile vücudu besleyen yumurta, iyi kolesterolü de yükseltiyor.Yumurtaların üzerinde bulunan 4 farklı kod ne kadar organik olduğunu gösteriyor. İşte, o rakamlar...
"0" Organik yumurta
Organik yumurta almak istiyorsanız yumurta üzerindeki kodun 0 ile başlaması gerekmektedir. TR ibaresi önünde "0" rakamını görürseniz o yumurtanın organik olduğunu anlayabilirsiniz. Bu kodun olduğu yumurtalar tavuğun hiçbir kimyasal içerikli ürün tüketmediği ve doğal bir şekilde beslendiğini gösterir.
"1" Gezen tavuk yumurtası
"1" kodlu yumurtalar en doğal yumurtalar sıralamasında ikinci sıradadır. Organik yumurta fiyatları yüksek olduğu için ona en yakın alınabilecek yumurta "1" kodlu yumurtalardır. Bu yumurtalar gezen tavuk yumurtasıdır.
"2" Kümes tavuğu yumurtası
2 numaralı koda sahip olan yumurtalar, kümeste yaşayan tavuklara ait yumurtalardır. Bu yumurtaları gelişim çağındaki çocukların ve rahatsızlığı bulunanların tüketmemesi tavsiye edilir.
"3" Kafes tavuğu yumurtası
Bu koda sahip yumurtalar endüstriyel üretim ile hızlı yumurta alınabilmesi için kafeste yetiştirilen tavuklardan alınan yumurtalardır. Mümkün oldukça bu koda sahip yumurtaların tüketilmemesi tavsiye edilmektedir.
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