Yumurta alırken bu 4 koda dikkat edin! Rakamların anlamı ortaya çıktı! Üzerinde 0,1,2,3 yazıyorsa...

Yumurta alırken dikkat! Yumurtanın üzerindeki kodların ne anlama geldiğini biliyor muydunuz? Yumurta özellikle gelişme çağındaki çocuklar ve spor yapan kişilerin vazgeçilmez besin kaynağı. Ancak yediğimiz yumurtanın ne kadar doğal olduğunu bilemiyoruz.Uzmanlar satın alırken bu 4 koda dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. İşte, yumurtanın üzerindeki rakamların özelliği...