Canan Karatay sütteki mucizeyi açıkladı! Bir yudumunda bile şifa saklı! Doğal antibiyotiğe dönüşüyor...
Sağlıklı beslenme önerileriyle sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay, yine ezberleri bozdu. Karatay, bu kez de kalsiyum kaynağı olan süt hakkında önemli bir detayı ortaya çıkardı. Sütün içeriğindeki laktozun sindirim sistemindeki yapıyı bozduğunu hatırlatan uzman Hekim, açıkladığı tarifle dikkatleri üzerine çekti. Meğer yıllardır yanlış tüketiryormuşuz.İşte hastalıkları yok eden o karışım...
Meğer yıllarca yanlış içiyormuşuz! Prof. Dr. Canan Karatay'ın süt hakkında yaptığı açıklama görenleri şaşkına çevirdi. Kalsiyum deposu olan süt hakkında Karatay, yıllardır yapılan yanlışı günyüzüne çıkardı.Sütün yanlış içildiği konusunda uyarıda bulunan Canan Karatay, mucizevi tarifi açıkladı. Peki, süt nasıl tüketilmeli? Sarımsaklı süt nasıl hazırlanır, faydaları nelerdir?
CANAN KARATAY MUCİZEYİ AÇIKLADI!
Yıllardır yanlış içtiğimizi açıklayan Karatay, Anadolu'nun gizemli olan sarımsaklı süt tarifini önerdi.
SARIMSAKLI SÜTÜN FAYDALARI NELERDİR?
*Üst solunum yolu hastalıklarını sıklıkla yaşayanlar için en güçlü antibiyotiktir. Sarımsaklı süt boğaz ve akciğerlere yerleşen virüsleri anında bertaraf ederek rahat bir nefes alınmasını destekler.
*Kan içinde yükselen kolesterol seviyesini düşürerek kalp ve damar hastalıklarının yaşanma riskini azaltır.
*Kemiklerde azalan sıvı romatizma ve eklem ağrılarına neden olur. Sarımsaklı süt bunun için en doğal ilaçtır.
DOĞAL ANTİBİYOTİK...
*Uzun süre uyku sorunu yaşayanlar için en doğal ilaç kabul edilir. Sadece rahat bir uyku sağlamaz aynı zamanda sinir sistemini güçlendirerek ruhsal hastalıkların da önüne geçer.
SARIMSAKLI SÜT NASIL HAZIRLANIR?
*1 su bardağı kaynayan sütün içine 1 diş sarımsak atın. Süt taşmadan ocaktan alın. İçindeki sarımsağı çıkartıp içine bir çay kaşığı bal koyup karıştırarak tüketin.
UYARI:
Çocuklara yarım çay bardağı kadar verilmesi gerekir. Yetişkinler ise bir su bardağı kadar tüketebilir. Sarımsaklı süt kronik hastalar tarafından tüketilmemeli. Ayrıca antibiyotik ilaçlarla alınmamalı. Sağlıklı bireyler haftada 3-4 kez tüketebilir. Çocuklara ise haftada 2 kez verilmeli. Sarımsaklı süt güçlü bir antibiyotik kaynağı olduğundan fazla tüketilmesi sakıncalıdır.
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