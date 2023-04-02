Ağrıları söküp atıyor! İbn-i Sina'nın yüz yıllar önceki tarifi! O yağı sürün ve bekleyin
Tıp tarihinin en önemli ismlerinden biri olan İbn-i Sina'nın, ağrıları adeta yerinden söküp atan reçetesi ortaya çıktı. Sağlık alanında yaptığı çalışmalarla günümüze de ışık tutan İbn-i Sina, diz ağrılarından kurtulmak isteyenlere o yağı tavsiye ediyor. İşte vücuttaki ağrılara iyi gelen mucizevi tarif...
Hastalıklarına doğal yöntemler ile şifa arayanlar İbn-i Sina'nın yüz yıllar önce duyurduğu uyarılarına kulak veriyor. Ünlü alimin diz ağrısına iyi gelen önerisi şifa arayanlar tarafından merak ediliyor. Bu önerilerle birçok insan sağlıklı bir bedene sahip oluyor. İşte, İbn-i Sina'nın diz ağrısı için önerdiği o besin...
İBN-İ SİNA YÜZ YILLAR ÖNCE ÖNERMİŞ! O YAĞI SÜRÜN VE BEKLEYİN...
Ancak yapılan araştırmalarda hayvansal yağlar arasında en sağlıklısı olduğu belirlenen kuyruk yağı içerisinde omega yağ asitleri, potasyum, kalsiyum ve demir barındırdığı ortaya çıkmıştır. Don yağı olarak da bilinen kuyruk yağı özellikle Anadolu illerinde yemeklere tat vermesi için koyulur. Özellikle diz ağrısı, eklem sıvısı ve kıkırdak erimesi rahatsızlığı yaşayanlar için kuyruk yağı tavsiyesi tıp alimi İbni-i Sina tarafından da reçete edilmiştir.
Kuyruk yağının tüketilmesi kas ve kemik gelişimine büyük ölçüde katkı sağlar. Yiyecek olarak tüketmenin yanı sıra kuyruk yağının dıştan kullanılması da etki eder.
Kuyruk yağının ağrıyan dize eritip sürüldükten sonra bandaj ile sarılıp bir süre bekletilmesi bölgede oluşan kasılmaları, kas ağrılarını ortadan kaldırır.
KUYRUK YAĞININ FAYDALARI
Gelişim çağında olan çocuklarda kas ve kemik gelişiminin sağlıklı olmasını sağlar.
Kan basıncının dengelenmesine yardımcı olur. Tansiyonun dengede kalmasını sağlar.
Damar tıkanıklıklarına karşı koruma sağlar. Kalp ve damar hastalıkları riskini düşürür.
Sinir sistemi üzerinde olumlu ve yumuşatıcı etkiler oluşturur. Böylelikle romatizma ve felç riskini minimalize eder. Ayrıca vücuttaki titreme ve yanı sıra siyatik hastalıklarından da korur.
Bağışıklık sisteminin virüs, enfeksiyon ve serbest radikallere karşı her zaman dirençli kalmasını sağlar.
Kuyruk yağı cilt hücrelerinin yenilenmesine ve onarılmasına yardımcı olur.
En uygun tedavi yöntemi için öncelikle mutlaka doktorunuza danışınız
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