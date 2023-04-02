Canan Karatay mucizevi karışımı açıkladı! 1 kaşığı bile ağız kokusunu yok ediyor! Sahurda bunu yaparsanız...
Ağız kokusu Ramazan ayına girilmesiyle birlikte oruç tutanların en şikayetçi olduğu konulardan birisidir. Prof. Dr. Canan Karatay ağız kokusuna karşı herkesin bilmesi gereken karışımı açıkladı. Sahurda uygulayacağınız bu yöntemle gün boyunca ferah bir nefese sahip olabilirsiniz. Bu karışım düzenli olarak uyguladığınızda işe yarıyor. İşte ağız kokusunu kökünden kazıyan mucizevi karışım...
Oruçluyken hepimizin en fazla şikayetçi olduğu konulardan birisi de ağız kokusu. Yemeden içmeden uzak durarak nefsimizi kontrol edebileceğimiz bu dönemde, yanlış diş bakımı ve bazı hastalıklar ağız kokusuna neden olabiliyor. Canan Karatay, ferah bir nefes için mucizevi tarifi açıkladı.1 kaşığı bile ağız kokusunu önlemeye yetiyor. İşte sahurda deneyebileceğiniz o yöntem...
CANAN KARATAY'DAN AĞIZ KOKUSU İÇİN TARİF!
Karatay, oruçluyken ağız kokusunu önlemek için şu tavsiyeyi verdi:
Bir kase ev yoğurdunun içine bir yemek kaşığı bal 3 damla limon suyu sıkın karıştırın.
ORUÇLUYKEN AĞIZ KOKUSU NASIL GİDERİLİR?
- İftardan ve özellikle sahurdan sonra dişlerinizi, dilinizi (özellikle tat tomurcukları etrafında biriken yemek ve bakteri artıklarını temizlenmesini sağlayın) düzenli olarak fırçalayın.
- Diş ipi (Diş fırçasının ulaşamadığı bölgelerdeki yemek ve bakteri artıklarını temizleyerek bu bölgedeki bakteri artışına engel olur) kullanın.
- Ramazanda soğan veya sarımsak gibi yiyecekleri çok fazla tüketmeyin. Bu yiyeceklerin tüketimi sonucunda kana geçen uçucu aromatik bileşikler akciğerden atılım sırasında ağız kokusuna neden olur.
- Sigara tüketimini azaltın. Sigara ağız kuruluğuna ve ağız kokusuna neden olur; aynı zamanda dişeti hastalıklarına zemin hazırlar.
- Gece uyurken hareketli protezlerinizi çıkarıp temizleyin ve sabah protezlerinizi tekrar takın.
- Eski köprü ve diş protezlerinizi yeniletin ve tedaviniz için Ramazan ayının bitmesini beklemeyin. Eski köprü ve diş protezleri zamanla gıda birikmesine yol açabileceğinden kötü ağız kokusuna neden olur.
- Şekersiz ancak xylitol içeren sakızlar çiğneyin. Bu tür sakızlar tükürük salgınızı (tükürük, içerdiği güçlü enzimler ve bakteri öldürücü antibiyotikler sebebiyle ağız kokusuna savaşan güçlü bir sıvıdır) artırarak ağız temizliğinize yardımcı olur.
- Uygun yiyecek ve içeceklerde tarçın kullanarak ağız içi bakterileri azaltın.
- Un, şeker, glukoz/fruktoz şurubu ile tatlandırılmış yiyeceklerden uzak durun. Bu tür yiyecekler ağız kokusuna neden olan bakteriler için büyük bir besin kaynağıdır.
- İftarda ve sahurda bol bol su tüketin. Çok su içmek dilinizin kurumasını engelleyerek; ağız içindeki bakterileri minimumda tutar, tükürük salgısını artırarak ağız kokusunu azaltır.
- Domates, kereviz, pırasa, maydanoz, elma gibi su içeriği bol olan sebze ve meyveleri tüketin.
- Lokmaları iyi çiğneyin. Bu sayede yedikleriniz tükürükle iyice karışarak ağızda yemek kalma ihtimali azalacaktır.
- Geceleri burnunuz tıkalı uyumayın. Burun tıkanıklığı, ağızdan nefes aldığınız için ağız ve boğaz kuruluğuna neden olarak bakterilerin üremesi için uygun bir ortam oluşturur.
- Ramazan'da da diş muayenesi ve profesyonel temizlik için diş hekiminizi ziyaret edin. Diş hekiminizin önerilerini dikkate alarak diş sağlığına ve ağız bakımına önem vermeyi ihmal etmeyin.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EYT ne kadar emekli maaşı alırım? 2023 emekli olursam maaşım ne kadar olur? 4A-4B-4C maaş hesaplama robotu e-Devlet, SGK ekranı!
- MSÜ saat kaçta başlayıp, bitecek? Yanımızda bulunması gerekenler neler? Küpeyle, ojeyle girilir mi? MSÜ sınavında gerekli belgeler listesi...
- Aileden bir kişinin başvurması yetiyor! Ödemeler başladı! T.C Kimlik no son hanesi 0, 2, 4, 6 olanlar! İşte başvuru formu
- Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Hatay deprem son dakika! 1 Nisan AFAD Kandilli son depremler
- Galatasaray Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Maç şifresiz mi? Muhtemel 11'ler...
- Emekliye 3'lü müjde! Bayramda 2x2 bin TL ikramiye! Asıl maaş 7.500 TL/10.000 TL promosyon! 2023 Temmuz maaşları...
- MSÜ ÇIKMIŞ SORULAR PDF | 2023 MSÜ sınavı kaç soru ve kaç dakika? ÖSYM soru ve cevaplar ne zaman yayınlanacak? Sınav giriş belgesi sorgulama
- Kurban Bayramı ne zaman 2023? Bu sene Kurban Bayramı kaç gün tatil, 9 gün mü?
- Seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır? e-devlet yurt içi seçmen kaydı sorgulama ekranı!
- Reyting sonuçları açıklandı mı? 31 Mart dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺
- Canan Karatay mucizevi karışımı açıkladı! 1 kaşığı bile ağız kokusunu yok ediyor! Sahurda bunu yaparsanız...
- 1 Nisan 2023 Cumartesi TV YAYIN AKIŞI | Bu akşam televizyonda hangi diziler var? ATV, TV8 , STAR TV, SHOW TV...