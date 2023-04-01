Canan Karatay mucizevi karışımı açıkladı! 1 kaşığı bile ağız kokusunu yok ediyor! Sahurda bunu yaparsanız...

Oruçluyken hepimizin en fazla şikayetçi olduğu konulardan birisi de ağız kokusu. Yemeden içmeden uzak durarak nefsimizi kontrol edebileceğimiz bu dönemde, yanlış diş bakımı ve bazı hastalıklar ağız kokusuna neden olabiliyor. Canan Karatay, ferah bir nefes için mucizevi tarifi açıkladı.1 kaşığı bile ağız kokusunu önlemeye yetiyor. İşte sahurda deneyebileceğiniz o yöntem...