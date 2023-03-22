Canan Karatay 'Süper besin' diyerek açıkladı! Sahur sofralarınızdan eksik etmeyin! Günde 2 adet tüketirseniz...
Sağlıklı beslenme öneriyle dikkat çeken Prof. Dr. Canan Karatay, Ramazan ayında oruç tutacaklara tavsiyeler verdi. Ezber bozan açıklamalarıyla gündem olan Karatay, mutlaka tüketmemiz gereken besini açıkladı. Vücuda inanılmaz etkileri olduğunu kolesterolü bilinen aksine düşürdüğünü belirten Canan Karatay, günde 2 adet tüketilmesini tavsiye ediyor. İşte, o besin...
Ramazan ayına kısa bir süre kala sağlık beslenmeyle ilgili konular araştırılıyor. Ramazan ayında oruç tutarken nasıl sağlıklı beslenilir konusuna değinen Canan Karatay yine ezberleri bozdu.
Yanınızdan asla ayırmayın dediği gıda sağlık açısında oldukça önemli. Karatay, açıkladığı gıdayı sahurda ve iftarda mutlaka 2 tane tüketilmesini tavsiye etti. İşte, Canan Karatay'ın yanınızdan ayırmayın dediği o besin...
Ekmek, şeker gibi gıdaların sağlık açısından zararlı olduğu sürekli dile getiren Prof. Dr. Canan Karatay, haşlanmış yumurtanın vücuda olan inanılmaz etkilerini açıkladı.
GÜNDE 2 ADET TÜKETİRSENİZ...
Özellikle köy yumurtasının faydalarından bahseden Karatay, günde 2 tane haşlanmış yumurta ile hastalıklara yakalanma riskini azaltabilirsiniz.
Canan Karatay ayrıca yüksek oranda kalsiyum ve protein barındıran yumurtanın orta miktarda haşlanması gerektiğini vurguladı. Karatay, sağlıklı yaşamın sırrı olarak yumurtayı işaret etti.
SAHUR SOFRALARINIZDAN EKSİK ETMEYİN
Ramazan ayında oruç tutarken nasıl sağlıklı beslenilir konusuna da değinen Canan Karatay şunları söyledi: "Sahurda yumurta yemeli. Süper bir besindir. Omlet yapıldığında ya da tereyağına kırıldığında, menemen yapıldığında güçlü ve gerçek bir besindir.
Bütün günün enerjisini, minerallerini, yağlarını sağlayabilir. Yağsız protein hiçbir işe yaramaz. Onun için bol tereyağlı yumurtayı öneriyorum. Kolesterolümü yükseltir diye korkmayın. Çünkü yumurtanın sarısındaki kolesterol hiçbir zaman kana geçip kolesterolü yükseltmez."
YUMURTANIN FAYDALARI
Yumurta tüketmek bedeni rahatsızlıklara karşı daha dirençli tutar. Yumurtanın sağladığı diğer faydaları şu şekilde;
İçeriğinde bulunan amino asit ile bedeni beslemektedir.
Yumurta içeriğinde birden fazla vitamin ve mineral barındırır.
İyi kolesterolü arttırır, kalp sağlığını korur.
Belli bir oranda yumurta tüketmek bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.
Kas ve kemiklerin gelişimini sağlar.
Göz sağlığı korunur.
Hafızayı güçlendirir.
Beyin sağlığı için oldukça faydalıdır.
Bedenin demir oranını yükseltir.
Bedenin protein gereksinimini karşılar.
Çocukları enfeksiyonlardan korur.
Obezite riskini azaltmaktadır.
Yumurtanın Zararları Nelerdir
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? Özel Güvenlik Görevlisi 102.Dönem ÖGG sınavı 2023 ertelendi mi?
- Bu besinler adeta beyni tüketiyor! Duyanın nutku tutulacak! Herkes bayılarak yerken bilim insanları açıkladı! Aslında günbegün eritiyor...
- Emlak vergisi ödeme tarihleri açıklandı mı? Emlak vergisi 1. ve 2. taksit ödemeler ne zaman yapılacak?
- KPSS başvuru tarihleri açıklandı mı? 2023 KPSS ne zaman, başvuru kılavuzu yayımlandı mı?
- TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları belli oldu mu? TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?
- Yemek Sepeti çöktü mü son dakika? Yemek Sepeti erişim sorunu mu yaşanıyor, ne zaman düzelecek?
- Hilal göründü mü son dakika? Ramazan Hilali Türkiye'de görünecek mi, hangi illerde görünecek? Orucun habercisi...
- Emekliye ara zam + ikramiye hesabı yapıldı! Liste yayımlandı, emekliye 6.380 TL, memura 13.160 TL! En düşük 5.500 TL alanlar...
- YÖKDİL sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? YÖKDİL kaç dakika sürüyor? Soru...
- EYT'de yeni detay ortaya çıktı! Haklar sıralandı, kadınlar 20 erkekler 25 yılda kavuşuyor! Emekli aylığı alacak! 1996 - 1997 yılları arasında...
- Uşak, Kırklareli, Niğde Ramazan imsakiyesi 2023! Uşak, Kırklareli, Niğde'de iftar ve sahur saat kaçta?
- Ramazan İmsakiyesi 2023 | DİYANET 81 il 29 GÜN sahur vakti (imsak) - iftar saatleri! İstanbul, Ankara, Kocaeli, Kayseri, Konya, Bursa...