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Dermatolojide milli teknoloji hamlesi

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 22.03.2023 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023
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Dermatolojide milli teknoloji hamlesi

Türk mühendis Hasan Ercan, 755 nm dalga boyunda bir Alexandrite lazer epilasyon cihazı geliştirdi. Ercan, “755 Pulse” adını verdiği cihaz için “Dermatoloji alanında Türkiye’nin dışa bağımlılığını bitirecek bir projeye imza atmanın gururunu yaşıyorum” dedi. Cihaz, nisan ayında Güzellik ve Bakım Fuarı’nda, ekim ayında da 31. Ulusal Dermatoloji Kongresi’nde tanıtılacak.

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