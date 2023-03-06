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Diş dolgusu tedavisinin tüm bilinmeyenlerini Prof. Dr. Birkan Taha Özkan anlattı

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 06.03.2023 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023
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Diş dolgusu tedavisinin tüm bilinmeyenlerini Prof. Dr. Birkan Taha Özkan anlattı

Günümüzde insanların yaşadığı en büyük sorunlardan biri dişlerde yaşanan çürüme ve sonrasında yaşanan ağrılı süreç. Prof. Dr. Birkan Taha ÖZKAN dişlerde yaşanan çürüme sonrası diş dolgusuna dair bilinmeyenleri anlattı. Peki diş dolgusu nedir? Diş dolgusu nasıl yapılır? Diş dolgusu kalıcı mıdır? İşte detaylar...

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