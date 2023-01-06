06 Ocak 2023, Cuma
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Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Arzu Ercan: Erken teşhis edilen varisler klinik ortamında anestezisiz tedavi edilebilir

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 06.01.2023
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Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Arzu Ercan: Erken teşhis edilen varisler klinik ortamında anestezisiz tedavi edilebilir

Varis hastalığında tedavinin kişiye özel planlaması gerektiğini özellikle vurgulayan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Arzu Ercan, günümüzde gelişen teknolojiler sayesinde kapalı teknikle yapılan tedavilerde yüksek başarı oranı olduğunu aktardır. Farklı varis tedavi yöntemleri hakkında bilgilere veren Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Arzu Ercan, erkten teşhis ile planlanan tedavilerin çok daha konforlu olduğunun altını çizdi.

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