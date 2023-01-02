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Halil Bağıban: Battalgazi Devlet Hastanesi, Malatya’ya büyük değer kattı

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 02.01.2023
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Halil Bağıban: Battalgazi Devlet Hastanesi, Malatya’ya büyük değer kattı

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde Gürbağ Group tarafından yapılan, modern binası ve ferah bekleme alanlarıyla hastalara en iyi şekilde hizmet vermeye başlayan Battalgazi Devlet Hastanesi'nde tüm alanlarda kullanılmaya başlanılan son teknolojik cihazlarla hasta kabullerine başlanıldı.

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