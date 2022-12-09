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Prof. Dr. Ahmet Ali Altıntaş: Avrupa’daki yöntemler artık Asya’da yer bulacak

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 09.12.2022
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Prof. Dr. Ahmet Ali Altıntaş: Avrupa’daki yöntemler artık Asya’da yer bulacak

Avrupa'da 10 kliniği bulunan Mc Aesthetics Grup, plastik cerrahide seçkin ve yenilikçi konseptleri onurlandırıyor. 130 yataklı Asya'nın en büyük estetik ve yanık merkezlerinden biri Türk firmalarının yapımı ile Aşkabat'ta açıldı.  Mc Aesthetics Grup’un medikal direktörü Prof. Dr. Ahmet Ali Altıntaş, yeni kliniği önceden inceleme fırsatını buldu.  Prof. Dr. Ahmet Ali Altıntaş, Haute Couture Teknikleri ile plastik cerrahide. Üst düzey estetik ve yanık tedavilerinde, uluslararası kapasite olarak kabul edilmektedir.

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