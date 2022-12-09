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Diş Hekimi Ömer Ekiz: Yurt dışından ünlü isimler tedavi için Türkiye’yi tercih ediyor

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 09.12.2022
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Diş Hekimi Ömer Ekiz: Yurt dışından ünlü isimler tedavi için Türkiye’yi tercih ediyor

Dubai Bling adlı reality şovunun yıldızı Farhana Bodi diş tedavisi için Grammy ödüllü ABD’li şarkıcı Akon da saç ekimi için Türkiye’yi seçenler arasında yer aldı.

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