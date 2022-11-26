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Uluslararası hekimler kadavralı eğitimler için İstanbul’da buluşacak

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 26.11.2022
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Uluslararası hekimler kadavralı eğitimler için İstanbul’da buluşacak

Londra, Viyana, New York gibi şehirlerde gerçekleştirilen eğitimler İstanbul’da da başlıyor.

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