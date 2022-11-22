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Ünlü doktor Suada Gasimova televizyon programlarındaki açıklamalarıyla dikkatleri üzerinde topladı

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 22.11.2022
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Ünlü doktor Suada Gasimova televizyon programlarındaki açıklamalarıyla dikkatleri üzerinde topladı

Başarılı Medikal Estetik Doktoru Suada Gasimova televizyonların en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Toplumda doğru bilinen yanlışlara açıklamalar getirerek aydınlatan Suada Gasimova; “Doğru bilgiye günümüzde ulaşmak malesef çok zor. Her yerde alternatif fikirler yer almakta. Vücudumuz ve cildimiz deneme tahtası değil. Toplumda doğru bilinen o kadar çok yanlış var ki doğru olanı anlatmak asli görevlerimizden biridir” dedi.

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