16 Kasım 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Sağlık Haberleri Tamar Demirçi: Şimdi detoks zamanı

Tamar Demirçi: Şimdi detoks zamanı

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 08.11.2022 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022
ABONE OL
Tamar Demirçi: Şimdi detoks zamanı

Uzman Diyetisyen Tamar Demirçi, metabolizmayı düzenlemeye ve kilo vermeye yardımcı olacak 3 günlük bir detoks tarifi verdi. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA