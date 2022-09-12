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Doktor Şahin Durmuş: "Dijital Gülüş Tasarımı Her Hastaya Yapılır Mı?"

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 12.09.2022 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022
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Doktor Şahin Durmuş: Dijital Gülüş Tasarımı Her Hastaya Yapılır Mı?

Kadın erkek fark etmeksizin herkes güzel bir gülüşe sahip olmak ister. Diş Hekimi Dr. Şahin Durmuş, günümüzde herkesin merak ettiği dijital gülüş tasarımını ve süreçlerini iletti; “Dijital gülüş tasarımları, diş hekimleri tarafından dijital teknoloji kullanılarak oluşturulan kişiye özel, estetik gülüş tasarımlarıdır. Diş hekimliği alanında ülkemizde ve dünyada dijital tasarım yazılımları kullanılmaktadır. Bu yazılımlarda kişilerin diş yapısı ve yüz oranlarının derinlemesine analizi yapılır. Dijital yazılımlar ile diş hekimleri hastanın diş yapısı, diş etleri, dudaklar ve yüz arasındaki en doğru uyumu yakalayabilir. Böylece kişiye doğal ve estetik bir gülüş oluşturulabilir. Dijital gülüş tasarımında hastaya yönelik terapi yapılır. Dijital gülüş tasarımında tasarımın yapılıp ağızda gösterilmesi 2 seans kadar sürer. Diş hekimi ilk seansta hastanın kaydını alır. Ardından ikinci seansta hastaya dijital yazılımda yapılan gülüş tasarımı sunulur. Hasta, dijital gülüş tasarımı prosedürünü takip eden tasarımı onaylarsa gerekli çalışmalara hemen başlanır. Değişiklik gerekiyorsa dijital gülüş tasarımı 3 seans sürebilmektedir.”

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