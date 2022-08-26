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New York Weekly'den Türk Cerrah Zeynep Erol'a övgü

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 26.08.2022 Güncelleme Tarihi: 26.08.2022
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New York Weekly’den Türk Cerrah Zeynep Erol’a övgü

ABD’nin saygın dergilerinden New York Weekly, Türkiye’deki sağlık turizmine yönelik makale yayımladı.

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