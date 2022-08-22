22 Ağustos 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Sağlık Haberleri Saç ekim uzmanı Nihat Tüney uyardı: Saç dökülme başlangıcı olanlara en etkili çözüm Mezoterapi

Saç ekim uzmanı Nihat Tüney uyardı: Saç dökülme başlangıcı olanlara en etkili çözüm Mezoterapi

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 22.08.2022 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022
ABONE OL
Saç ekim uzmanı Nihat Tüney uyardı: Saç dökülme başlangıcı olanlara en etkili çözüm Mezoterapi

Saç Ekim Uzman Nihat Tüney, saç dökülmesini durdurmak ve saçların daha güçlü çıkmasını sağlayan mezoterapi işlemi, dökülme sorunu yaşayan kişilere en çok tercih edilen ve tavsiye edilen yöntemdir.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA