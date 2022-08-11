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Onur Akkılıç’a bel ağrılarında tüm dünya geliyor!

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 11.08.2022
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Onur Akkılıç’a bel ağrılarında tüm dünya geliyor!

Dünya üzerinde yaşayan pek çok insan bel ve kas ağrılarından şikayet eder. Özellikle bel fıtığı konusunda ağrılardan kurtulmak isteyen kişilerin fizik tedavi yöntemlerini sıklıkla tercih ettiğini biliyoruz. Manuel terapide uzman olan Onur Akkılıç dünyada çoğu kişinin tercih ettiği bir fizyoterapist. İsminden de anlaşılacağı gibi el ile yapılan bir tedavi şeklidir. Manuel terapi hakkından daha fazla şey öğrenmek istiyorsanız yazımızın devamını okuyun.

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