25 Temmuz 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Sağlık Haberleri Amerika’nın konuştuğu Türk doktor Nazlı Ekşi! ABD’nin dünyaca ünlü gazeteleri geniş yer verdi

Amerika’nın konuştuğu Türk doktor Nazlı Ekşi! ABD’nin dünyaca ünlü gazeteleri geniş yer verdi

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 25.07.2022
ABONE OL
Amerika’nın konuştuğu Türk doktor Nazlı Ekşi! ABD’nin dünyaca ünlü gazeteleri geniş yer verdi

Türkiye, bir süredir sağlık turizminde dünyanın başkenti konumunda. Özellikle cerrahi uygulamalarda global ölçek öncü birçok Türk hekiminin bulunuyor olması, yabancı basın kuruluşlarının gözünü bir kez daha Türkiye’ye çevirdi. Son olarak FOX, NBC ve USA Today gibi ABD’nin dev basın kuruluşları tarafından Türkiye’nin en başarılı cerrahlarından biri olarak gösterilen Op. Dr. Nazlı Ekşi’ye yer verildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA