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Op. Dr. Mustafa Nihat Koç: Burun estetiği kabusunuz olmasın

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 14.07.2022
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Op. Dr. Mustafa Nihat Koç: Burun estetiği kabusunuz olmasın

Dünyada en fazla yapılan cerrahi operasyonlardan biri olan burun ameliyatı, son yıllarda gelişen teknolojiyle oldukça kolaylaşsa bile operasyondan sonra dikkat edilmesi gerekenler bulunuyor. Op. Dr. Mustafa Nihat Koç, burun estetiği sonrasında dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

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