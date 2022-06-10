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Lema Clinic Kurucusu Polen Akkılıç: Mükemmel gülüş artık çok önemli

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 10.06.2022 Güncelleme Tarihi: 10.06.2022
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Lema Clinic Kurucusu Polen Akkılıç: Mükemmel gülüş artık çok önemli

Son zamanlarda insanların sağlıklı bir gülüş elde edebilmek için yoğun bir çalışma içerisinde olduğunun altını çizen Lema Clinic Kurucusu Polen Akkılıç, konuyla ilgili değerlendirmelerini şu sözlerle noktaladı:

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