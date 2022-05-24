Kanser tedavisinde müjde! Hayvanlarda test edilmişti: İlk kez insana enjekte edildi

KEMOTERAPİ İLE KULLANILACAK

İngiliz bilim insanları, tedaviyi daha güçlü hale getirmek için reovirüs tedavisinin kemoterapi veya immünoterapi ile birlikte kullanılabileceğine inanıyor. Dokuz hastayı içeren çalışmada bildirilen tek yan etki grip benzeri semptomlar olarak belirlendi ve çalışmalar halen devam ediyor.