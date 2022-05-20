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Uzman hekimler açıkladı: Egzamanın doğru teşhisi kesin çözümü beraberinde getiriyor

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 20.05.2022
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Uzman hekimler açıkladı: Egzamanın doğru teşhisi kesin çözümü beraberinde getiriyor

Dermatit yani egzama alerjik cilt hastalıklarına verilen genel isimdir. Egzamaya pek çok farklı durum neden olabilmektedir. Cilt dokusunda kızarma, kaşıntı ve kabarma gibi semptomlara yol açan egzamanın kesin tedavisi ise mümkündür. Bunun için uzman bir hekime başvurulmalı, egzamaya neyin neden olduğu çözüme kavuşturulmalı ve uygun tedavi yöntemi takip edilmelidir.

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