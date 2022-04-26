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Op. Dr. Günel Bayramlı: Doktor hasta iletişimi en önemlisi

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 26.04.2022
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Op. Dr. Günel Bayramlı: Doktor hasta iletişimi en önemlisi

Tüm dünyadan hastalarını ağırlayan başarılı Plastik ve Estetik Op. Dr. Günel Bayramlı hastalarının çoğunlukla kadınlardan oluştuğunu belirtti. Kadınların plastik ve estetik cerrrahide ne istedikleri konusunda ‘’Kadınlar her zaman kendilerini daha güzel, daha öz güvenli ve daha iyi hissetmek isterler. Genç görünen bir cilt, dolgun ve dik göğüsler, güzel bir burun, dolgun ve şekilli bir dudak, ince vücut şekline sahip olmak için estetik cerrahiden destek alırlar.’’ diyen başarılı isim Op. Dr. Günel Bayramlı hasta ve doktor arasındaki iletişimin önemini vurguladı.

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