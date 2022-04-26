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Doç. Dr. İsa Özbay ‘rinoplasti’nin inceliklerini paylaştı

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 26.04.2022 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022
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Doç. Dr. İsa Özbay ‘rinoplasti’nin inceliklerini paylaştı

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İsa Özbay, günümüzde gittikçe yaygınlaşan ‘rinoplasti’ uygulamalarından bahsetti. Gerek sağlık için gerekse estetik kaygılardan dolayı talep gören burun ameliyatları hakkında “Burun, yüz güzelliğinde büyük öneme sahiptir. Deforme bir burun, yüzün ve gözlerin güzelliğini saklayabildiği gibi güzel bir burun ise mevcut güzelliğin daha fazla açığa çıkmasına yol açar.’’ dedi.

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