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Op. Dr. Cenk Melikoğlu: Her kişinin burnu kendine özgü ve eşsizdir

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 14.04.2022 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022
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Op. Dr. Cenk Melikoğlu: Her kişinin burnu kendine özgü ve eşsizdir

Estetik Ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Cenk Melikoğlu, her kişinin burnunun kendine özel olduğunu belirterek, ünlülerin burunları ile aynı buruna sahip olmak isteyen hastalara önerilerde bulundu.

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