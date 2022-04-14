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Dr. İbrahim Yılmaz Otizm’den korunma yollarını anlattı

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 14.04.2022
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Dr. İbrahim Yılmaz Otizm’den korunma yollarını anlattı

Dr. İbrahim Yılmaz Otizm’den korunma yollarını anlattı. İkinci beyin olarak adlandırılan bağırsaklar psikiyatrik hastalıkların ortaya çıkmasında oldukça önemlidir.

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