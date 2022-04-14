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Doç. Dr. Cem Aslan: Çocuklarda ağız kokusuna dikkat

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 14.04.2022
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Doç. Dr. Cem Aslan: Çocuklarda ağız kokusuna dikkat

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç.Dr. Cem Aslan çocuklarda sinüzit hakkında önemli bilgiler verdi.

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