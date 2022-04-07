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Nuray Yıldız cilt bakımında ozon protokolünün önemini anlattı

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 07.04.2022 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022
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Nuray Yıldız cilt bakımında ozon protokolünün önemini anlattı

Ozon Protokolü tedavisiyle Türkiye’de hatta dünyada bir ilki gerçekleştirdiğini belirten ünlü kaş mimarı Güzellik Uzmanı Nuray Yıldız “Yeni geliştirdiğimiz Ozon Protokolü tedavisi Türkiye’de ve dünyada benzeri olmayan bir cilt bakımı tedavisi yöntemidir. Patentini aldığım Ozon Protokolü tedavisini sadece kendi güzellik merkezlerimle gerçekleştiriyorum” dedi.

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