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Maruderm leke karşıtı cilt beyazlatıcı ürün kullanmanın avantajları nelerdir?

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 07.04.2022 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022
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Maruderm leke karşıtı cilt beyazlatıcı ürün kullanmanın avantajları nelerdir?

Derideki lekelenmeler güneşin zararlı etkenlerine maruz kalma, kullanılan bakım ürünleri, kalıtsal rahatsızlıklar, hamilelik gibi durumlardan kaynaklanan nedenlerden dolayı ciltte lekelenmeler olabilir. Tende rengi veren melanosit hücreler bulunur. Bunların düzensiz artması sonucunda cilt lekeleri ve yüzde lekelenmeler olabilir.

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