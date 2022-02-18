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Op. Dr. Özgür Ağlamış: Vajinismus bir ‘bekleme’ hastalığı

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 18.02.2022
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Op. Dr. Özgür Ağlamış: Vajinismus bir ‘bekleme’ hastalığı

Vajinismus, kadınlarda en sık görülen cinsel işlev bozukluklarından biri. Tedavisi mümkün, ancak ne yazık ki birçok çift hekime başvurmayı erteliyor, sorunun zaman içinde kendiliğinden çözüleceğini düşünüyor. “Bu bir bekleme ve erteleme hastalığı” diyen Kadın Doğum Uzmanı ve Jinekolog Op. Dr. Özgür Ağlamış ile vajinismusun nedenlerini ve tedavisini konuştuk.

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