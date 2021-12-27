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Dhı saç ekiminde Hermest büyük ilgi topladı!

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 27.12.2021
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Dhı saç ekiminde Hermest büyük ilgi topladı!

"Avrupa'nın en iyi saç ekimini yapan saç ekim kliniği" ünvanlıyla, her daim büyük başarılara imza atan Hermest klinik bu kez de uyguladığı yöntemler ile büyük ilgi topladı.

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