Op. Dr. Mustafa Nihat Koç: Burun estetiği kabusunuz olmasın

Op. Dr. Mustafa Nihat Koç, ameliyattan sonra yapılması gerekenleri şu şekilde sıraladı:

-Burun ameliyatından yaklaşık 4 saat sonra su içmeye başlayabilirsiniz. Bu sürede dudaklarınızı su ile ıslatabilirsiniz. Eğer daha erken saatte su içilirse kusma yaşanabilir.

-Burnunuzdan pembe sıvı bir akıntı olabilir. Bu çoğunlukla vücudun kendi kendini temizlemeye çalışmasıdır. Burun eğer sekresyonlarıyla birleşirse sıvının rengi kırmızılaşır ancak miktarı azdır. Nadir de olsa fazla kırmızı renkte taze kan olarak devam edebilir. Böyle durumlarda estetiğinizin kabusa dönüşmemesi için doktorunuza bilgi vermelisiniz.

-Burun estetiğinden sonra doktorunuzun verdiği ilaçları zaman geçirmeden kullanın. Reçete dışında, aspirin gibi ilaçları kullanmayın. Doktorunuz belirttiği tarihlerde, kontrolünüze gidin.

-Ameliyatın ardından 4-7 gün arasından burun içinde silikon bulundurmak isteriz. Bu malzemeler, ortasında hava almaya müsait kanalları ve varlığını hissetmeyeceğiniz malzemelerdir. Fakat yine de bu dönemde silikonların hava kanalları kabuklar ile daralıp, boğazınızda kuruluk hissi yapabilirler. Bu aşamada lokal ağrı kesicili sprey ve boğaz pastilleri kullanabilirsiniz ya da karbonatlı tuzlu su ile boğaz gargaraları yapabilirsiniz. Ayrıca hafif yanma ve boğaz ağrısı oluştuğunda bol sıvı alabilirsiniz.

-Gün içerisinde dört ya da beş kere oksijenli sulu kulak temizleme çubuğuyla burun ucu dikişlerinizin bakımını yapın. Bunun ardından antibiyotikli kremi burun delikleri ve önündeki deri bölgesine sürün. Burnun içinin yumuşaması için doktorun verdiği deniz suyu spreylerini kullanın.

-Burnunuzdaki silikonlarınız alınıncaya kadar yoğun hareketlerden kaçınmazsanız ödem ve morluklar artacaktır.

-Burun estetiği sonrasında 3-6 hafta gibi bir sürede güneşten sakının. Bu dönemlerde dışarıda iseniz, burun ve gözlerinizi gölgeleyecek şekilde bir şapkayı mutlaka kullanın. Ameliyatınızda kullanılan atelin özelliğine göre ertesi gün ılık duş alabilirsiniz. Fakat çok sıcak veya buharlı banyodan sakının. Ameliyat sonrasında ilk 2 gün ağız gargara solüsyonları ile ağız hijyeninizi sağlamanızı öneririz. 3.günden sonra, yumuşak diş fırçası ile normal fırçalamaya başlayabilirsiniz. Burun sümkürmeyi yaklaşık 2-3 hafta ertelemeye çalışın, aksi halde burun kanaması da oluşabilir.

Bu bir ilandır